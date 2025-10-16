Tramp tvrdi da je indijski premijer pristao da prestane da kupuje rusku naftu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je izjavio da je indijski premijer Narendra Modi pristao da prestane da kupuje rusku naftu, dok SAD nastoje da izvrše ekonomski pritisak na Kremlj kako bi se okončao rat u Ukrajini.

Kako danas prenosi Bi-Bi-Si (BBC), Tramp je novinarima rekao da je dobio uveravanja od Modija da će Indija obustaviti kupovinu "u kratkom vremenskom periodu", što je nazvao "velikim zaustavljanjem". Američki predsednik je pokušao da iskoristi indijsku kupovinu ruske nafte u svom trgovinskom ratu, ali Nju Delhi se do sada tome opirao. Reagujući na Trampove izjave, portparol indijske vlade je rekao da su razgovori "u toku" sa američkom administracijom koja je