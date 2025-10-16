Milojević: Ne znam koliko ću ostati u Zvezdi, sanjam selektorski posao

RTS pre 3 sata
Milojević: Ne znam koliko ću ostati u Zvezdi, sanjam selektorski posao

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da ne zna koliko dugo će ostati na klupi crveno-belih, kao i da bi voleo da jednog dana postane selektor.

Milojević je bio gost emisije "Sportal Guest" grčkog novinara Jorgosa Bitsikokosa i tom prilikom je pričao o delu svom života koji je proveo u Grčkoj, ali i o planovima za budućnost. Istakao je da bi voleo da postane selektor Srbije ili Grčke u nastavku trenerske karijere. "Grčka je moja druga domovina. Tamo imam i kuću. Ne znam koliko ću dugo biti trener Crvene zvezde, ali jedan od mojih snova je da budem selektor, bilo Srbije, bilo Grčke", izjavio je Milojević.
