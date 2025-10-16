Vildoza uhapšen sa suprugom Milicom zbog napada na hitnu pomoć

Košarkaš Virtusa iz Bolonje Luka Vildoza uhapšen je zajedno sa suprugom Milicom nakon napada na članove hitne pomoći u Bolonji, saopštili su italijanski mediji.

Vildoza je navodno blokirao put kolima hitne pomoći koja su žurila na intervenciju u blizini dvorane "Paladoca", nakon čega je ušao u sukob sa bolničarima. Italijanski mediji navode da je došlo i do fizičkog obračuna, u koji se umešala i Vildozina supruga Milica, srpska odbojkašica i nekadašnja igračica Crvene zvezde. Sukob je primetila obližnja policijska patrola, nakon čega su stigli i pripadnici Karabinjera, kao i zvaničnici kluba. Vildoza i njegova supruga su