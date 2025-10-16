Vildoza uhapšen sa suprugom Milicom zbog napada na hitnu pomoć
RTS pre 39 minuta
Košarkaš Virtusa iz Bolonje Luka Vildoza uhapšen je zajedno sa suprugom Milicom nakon napada na članove hitne pomoći u Bolonji, saopštili su italijanski mediji.
Vildoza je navodno blokirao put kolima hitne pomoći koja su žurila na intervenciju u blizini dvorane "Paladoca", nakon čega je ušao u sukob sa bolničarima. Italijanski mediji navode da je došlo i do fizičkog obračuna, u koji se umešala i Vildozina supruga Milica, srpska odbojkašica i nekadašnja igračica Crvene zvezde. Sukob je primetila obližnja policijska patrola, nakon čega su stigli i pripadnici Karabinjera, kao i zvaničnici kluba. Vildoza i njegova supruga su