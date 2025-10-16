Vildoza uhapšen sa suprugom Milicom zbog napada na hitnu pomoć

RTS pre 39 minuta
Vildoza uhapšen sa suprugom Milicom zbog napada na hitnu pomoć

Košarkaš Virtusa iz Bolonje Luka Vildoza uhapšen je zajedno sa suprugom Milicom nakon napada na članove hitne pomoći u Bolonji, saopštili su italijanski mediji.

Vildoza je navodno blokirao put kolima hitne pomoći koja su žurila na intervenciju u blizini dvorane "Paladoca", nakon čega je ušao u sukob sa bolničarima. Italijanski mediji navode da je došlo i do fizičkog obračuna, u koji se umešala i Vildozina supruga Milica, srpska odbojkašica i nekadašnja igračica Crvene zvezde. Sukob je primetila obližnja policijska patrola, nakon čega su stigli i pripadnici Karabinjera, kao i zvaničnici kluba. Vildoza i njegova supruga su
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Suđenje otkazano: Oglasio se Virtus zbog skandala i hapšenja Milice i Luke Vildoze

Suđenje otkazano: Oglasio se Virtus zbog skandala i hapšenja Milice i Luke Vildoze

Nova pre 14 minuta
Luka Vildoza i supruga Milica pušteni iz pritvora, Argentinac otputovao u Francusku

Luka Vildoza i supruga Milica pušteni iz pritvora, Argentinac otputovao u Francusku

Danas pre 29 minuta
Poslednje vesti iz Italije: Vildoza i Milica pušteni iz pritvora

Poslednje vesti iz Italije: Vildoza i Milica pušteni iz pritvora

Sport klub pre 58 minuta
Luka Vildoza i supruga Milica pušteni iz pritvora: Košarkaš putuje s timom na utakmicu u Lion

Luka Vildoza i supruga Milica pušteni iz pritvora: Košarkaš putuje s timom na utakmicu u Lion

Dnevnik pre 24 minuta
Virtus izdao saopštenje zbog hapšenja Luke Vildoze i Milice Tasić: "Oni su bili..."

Virtus izdao saopštenje zbog hapšenja Luke Vildoze i Milice Tasić: "Oni su bili..."

Telegraf pre 28 minuta
Luka Vildoza i Milica Tasić su izašli iz pritvora! Isplivale nove informacije o haosu u Bolonji! Poznato je hoće li košarkaš…

Luka Vildoza i Milica Tasić su izašli iz pritvora! Isplivale nove informacije o haosu u Bolonji! Poznato je hoće li košarkaš moći da igra narednu utakmicu!

Kurir pre 1 sat
Vildoza zbog nje promenio veru, pa se venčao u Beogradu: Ovo je ljubavna priča Milice i Luke

Vildoza zbog nje promenio veru, pa se venčao u Beogradu: Ovo je ljubavna priča Milice i Luke

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaOdbojkaCrvena ZvezdaBolonja

Sport, najnovije vesti »

Nvora MVP 4. kola Evrolige

Nvora MVP 4. kola Evrolige

Danas pre 9 minuta
Kao grom iz vedra neba! Kraj sezone za poznatu teniserku! Radukanu se zbog bolesti povukla sa poslednja dva turnira!

Kao grom iz vedra neba! Kraj sezone za poznatu teniserku! Radukanu se zbog bolesti povukla sa poslednja dva turnira!

Kurir pre 13 minuta
Crvena Zvezda hoće jednog od najboljih igrača u Evropi: Beogradski velikan poslao zahtev za pozajmicu!

Crvena Zvezda hoće jednog od najboljih igrača u Evropi: Beogradski velikan poslao zahtev za pozajmicu!

Hot sport pre 4 minuta
Povređen, a tražio da igra

Povređen, a tražio da igra

Sportski žurnal pre 3 minuta
Zebnja u Milanu - Braun neće po dobrom pamtiti Minhen

Zebnja u Milanu - Braun neće po dobrom pamtiti Minhen

Sportske.net pre 13 minuta