Vildoza putuje s ekipom na meč sa Asvelom, tužilaštvo odustalo od skraćenog suđenja

Nedeljnik pre 52 minuta
Košarkaški klub Virtus saopštio je danas da će Luka Vildoza otputovati sa ekipom na meč petog kola Evrolige protiv Asvela, pošto je argentinski igrač bio u sredu uveče uhapšen sa suprugom Milicom u Bolonji posle utakmice sa Monakom, piše Sportski Žurnal.

Košarkaši Virtusa pobedili su sredu u Bolonji ekipu Monaka rezultatom 77:73 u meču četvrtog kola Evrolige. Italijanski mediji su preneli da je policija u sredu uveče uhapsila Vildozu i njegovu suprugu Milicu dok su se vraćali kući posle meča sa Monakom. „Igrač i njegova supruga, dok su se vozili kući posle meča u dvorani Paladoca, smatrajući da su bili žrtve nezakonitog ponašanja drugih, ušli su u raspravu sa zdravstvenim radnikom koji je bio u vozilu italijanskog
