Uhapšena srpska sportiskinja Milica Tasić i njen slavni suprug Luka Vildosa

Svet & Skandal pre 19 minuta
Uhapšena srpska sportiskinja Milica Tasić i njen slavni suprug Luka Vildosa

Prema pisanju italijanskog lista Il Resto del Carlino, plejmejker Virtus Bolonje, Luka Vildosa (30), i njegova supruga Milica Tasić, bivša srpska odbojkašica, uhapšeni su nakon incidenta u kojem su fizički napali članove ekipe Hitne pomoći u Bolonji.

Photo by Patrick McDermott/Getty Images Incident se dogodio u ulici Kalori, u blizini dvorane Paladozza, kada je vozilo Hitne pomoći nakratko stalo da unese adresu u GPS. U tom trenutku, Vildosa je naišao automobilom, blicao svetlima, verbalno napao osoblje i zatim otišao. Međutim, do novog susreta je došlo na bulevaru Silvani, gde je vozilo Hitne pomoći išlo ka hitnoj intervenciji sa upaljenim sirenama. Vildosa je, prema izveštaju, ometao kretanje vozila naglim
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Vildoza putuje s ekipom na meč sa Asvelom, tužilaštvo odustalo od skraćenog suđenja

Vildoza putuje s ekipom na meč sa Asvelom, tužilaštvo odustalo od skraćenog suđenja

Nedeljnik pre 3 sata
Boni i klajd: Bračni par Vildoza uhapšen pa pušten

Boni i klajd: Bračni par Vildoza uhapšen pa pušten

Sportski žurnal pre 4 sati
Vildoza putuje s ekipom na meč sa Asvelom

Vildoza putuje s ekipom na meč sa Asvelom

Sportski žurnal pre 4 sati
Nastavlja se afera Luka Vildoza: Zbog skandala se oglasio i Virtus

Nastavlja se afera Luka Vildoza: Zbog skandala se oglasio i Virtus

Večernje novosti pre 3 sata
Bračni par sportista uhapšen zbog napada na ekipu hitne pomoći

Bračni par sportista uhapšen zbog napada na ekipu hitne pomoći

Politika pre 3 sata
Vildoza pušten na slobodu, putuje sa ekipom za Francusku

Vildoza pušten na slobodu, putuje sa ekipom za Francusku

RTS pre 5 sati
Virtusovo saopštenje zbog Vildoze!

Virtusovo saopštenje zbog Vildoze!

Sportske.net pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaBolonjamilica tasić

Sport, najnovije vesti »

Novak se ne predaje i želi da se bori sa Sinerom i Alkarazom: „I dalje ću se truditi da ih izazivam“

Novak se ne predaje i želi da se bori sa Sinerom i Alkarazom: „I dalje ću se truditi da ih izazivam“

Danas pre 15 minuta
Zvezda zbog navijača promenila dan igranja evroligaškog meča

Zvezda zbog navijača promenila dan igranja evroligaškog meča

Danas pre 1 sat
Novak Đoković nemoćan protiv Janika Sinera

Novak Đoković nemoćan protiv Janika Sinera

Danas pre 45 minuta
Sa Putinom o Ukrajini u Budimpešti: Tramp

Sa Putinom o Ukrajini u Budimpešti: Tramp

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Dubai na krilima Petruševa srušio Barselonu

(VIDEO) Dubai na krilima Petruševa srušio Barselonu

Danas pre 1 sat