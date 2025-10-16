Oglasio se Virtus povodom incidenta u režiji Vildoze i supruge

Virtus je saopštio da će Luka Vildoza otputovati sa ekipom na meč petog kola Evrolige protiv Asvela, pošto je argentinski igrač bio u sredu uveče uhapšen sa suprugom Milicom u Bolonji posle utakmice sa Monakom.

Košarkaši Virtusa pobedili su sredu u Bolonji ekipu Monaka rezultatom 77:73 u meču četvrtog kola Evrolige. Italijanski mediji su preneli da je policija u sredu uveče uhapsila Vildozu i njegovu suprugu Milicu dok su se vraćali kući posle meča sa Monakom. Virtus je naveo da su Vildoza i njegova supruga pušteni na slobodu na osnovu odluke tužilaštva u Bolonji, koju je potpisao javni tužilac Flavio Lacarini. „Tužilaštvo je odustalo od skraćenog suđenja, koje je