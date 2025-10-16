Italijani pišu: Privedeni bivši košarkaš Zvezde i srpska odbojkašica

Sputnik pre 1 sat
Italijani pišu: Privedeni bivši košarkaš Zvezde i srpska odbojkašica

Skandal u Italiji u režiji bivšeg košarkaša Crvene zvezde Luke Vildose i njegove supruge, srpske odbojkašice Milice Vildose, nekadašnje Tasić. Naime, prema pisanju lista „Il Resto del Carlino“ privođenju od strane karabinjera prethodio je fizički sukob Vildose i Milice sa vozačima i bolničarima Hitne pomoći.

Sve se munjevito odigralo u blizini dvorane „PallaDozza“. Prema pisanju italijanskog medija, incident je započet nakon što je Argentinac koji trenutno igra u Italiji za Virtus Bolonju, preprečio svojim automobilom put Hitnoj pomoći. Prethodno je vozilo ambulatnih kola stalo na put ispred Vildosinog četvorotočkaša, kako bi sačekalo pacijenta, što je njega iznerviralo jer je bio blokiran. Vildosa je zatim kada su vozila počela da se kreću, blicao ekipi ambulantnih
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Evo su bili Milica Tasić i Luka Vildoza pre hapšenja: Niko nije mogao da nasluti da će nastati haos!

Evo su bili Milica Tasić i Luka Vildoza pre hapšenja: Niko nije mogao da nasluti da će nastati haos!

Telegraf pre 11 minuta
U Bolonji uhapšeni bivši Zvezdin košarkaš Luka Vildoza i srpska odbojkašica Milica Tasić

U Bolonji uhapšeni bivši Zvezdin košarkaš Luka Vildoza i srpska odbojkašica Milica Tasić

Nedeljnik pre 31 minuta
Luka uhapšen

Luka uhapšen

Sportski žurnal pre 1 sat
Skandal! Luka Vildoza i Milica Tasić uhapšeni u Bolonji?! Košarkaš provocirao, pa nasrnuo na radnike hitne pomoći! Isplivali…

Skandal! Luka Vildoza i Milica Tasić uhapšeni u Bolonji?! Košarkaš provocirao, pa nasrnuo na radnike hitne pomoći! Isplivali detalji nezapamćenog haosa

Kurir pre 1 sat
Uhapšen Luka Vildoza

Uhapšen Luka Vildoza

Sportske.net pre 36 minuta
Uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić: Argentinac napao vozilo Hitne pomoći, Srpkinja bila sa njim

Uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić: Argentinac napao vozilo Hitne pomoći, Srpkinja bila sa njim

Mondo pre 36 minuta
Vildoza i Milica napravili haos, privedeni zbog tuče Vildoza uhvatio bolničarku za vrat, supruga je vukla za kosu

Vildoza i Milica napravili haos, privedeni zbog tuče Vildoza uhvatio bolničarku za vrat, supruga je vukla za kosu

Dnevnik pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaOdbojkaCrvena ZvezdaBolonjaItalijasport

Sport, najnovije vesti »

Vujošević za SK: Samo Pešić zna, šta očekujete da kaže…

Vujošević za SK: Samo Pešić zna, šta očekujete da kaže…

Sport klub pre 11 minuta
Završena višenedeljna saga - Partizan raskinuo sa Kaluluom!

Završena višenedeljna saga - Partizan raskinuo sa Kaluluom!

Sportske.net pre 11 minuta
Partizan raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom: Zvanično saopšteno da je kraj

Partizan raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom: Zvanično saopšteno da je kraj

Mondo pre 10 minuta
Siner čeka Đokovića!

Siner čeka Đokovića!

Sputnik pre 11 minuta
Konačno kraj sage: Partizan raskinuo ugovor sa Kalulom, nije se pojavljivao na treninzima

Konačno kraj sage: Partizan raskinuo ugovor sa Kalulom, nije se pojavljivao na treninzima

Dnevnik pre 11 minuta