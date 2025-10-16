Italijani pišu: Privedeni bivši košarkaš Zvezde i srpska odbojkašica

Skandal u Italiji u režiji bivšeg košarkaša Crvene zvezde Luke Vildose i njegove supruge, srpske odbojkašice Milice Vildose, nekadašnje Tasić. Naime, prema pisanju lista „Il Resto del Carlino“ privođenju od strane karabinjera prethodio je fizički sukob Vildose i Milice sa vozačima i bolničarima Hitne pomoći.

Sve se munjevito odigralo u blizini dvorane „PallaDozza“. Prema pisanju italijanskog medija, incident je započet nakon što je Argentinac koji trenutno igra u Italiji za Virtus Bolonju, preprečio svojim automobilom put Hitnoj pomoći. Prethodno je vozilo ambulatnih kola stalo na put ispred Vildosinog četvorotočkaša, kako bi sačekalo pacijenta, što je njega iznerviralo jer je bio blokiran. Vildosa je zatim kada su vozila počela da se kreću, blicao ekipi ambulantnih