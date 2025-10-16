Siner čeka Đokovića!

Sputnik pre 32 minuta
Siner čeka Đokovića!

Italijanski teniser Janik Siner igraće u polufinalu egzibicionog turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu protiv Novaka Đokovića.

Italijan je pobedio Stefanosa Cicipasa rezultatom 6:3, 6:2. Meč je trajao sat i 16 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok je Cicipas 24. na ATP listi. Italijanski teniser je bez većih problema došao do pobede protiv Cicipasa i tako izborio plasman u narednu rundu. Siner će sutra igrati protiv Đokovića, koji je direktno prošao u polufinale. U drugom polufinalu sastaće se najbolji teniser sveta Karlos Alkaras i Tejlor Fric.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Janik Siner na turniru u Rijadu?

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Janik Siner na turniru u Rijadu?

Danas pre 2 minuta
Đoković protiv Sinera u Rijadu

Đoković protiv Sinera u Rijadu

Vesti online pre 27 minuta
Poznato kad Novak Đoković danas izlazi na teren protiv Sinera

Poznato kad Novak Đoković danas izlazi na teren protiv Sinera

Euronews pre 7 minuta
Gde gledati meč Đokovića i Sinera na „Slemu šest kraljeva“?

Gde gledati meč Đokovića i Sinera na „Slemu šest kraljeva“?

Nova pre 52 minuta
Siner: Đoković i ja se odlično poznajemo, biće komplikovano

Siner: Đoković i ja se odlično poznajemo, biće komplikovano

Sport klub pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo prenos meča Novak Đoković - Janik Siner u polufinalu turnira Šest kraljeva

Evo gde možete da gledate uživo prenos meča Novak Đoković - Janik Siner u polufinalu turnira Šest kraljeva

Telegraf pre 1 sat
Evo kada Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu Šest kraljeva: Sprema se totalni spektakl!

Evo kada Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu Šest kraljeva: Sprema se totalni spektakl!

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisATPATP listaKraljevosportJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Janik Siner na turniru u Rijadu?

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Janik Siner na turniru u Rijadu?

Danas pre 2 minuta
Košarkaši Partizana izgubili od Reala u Madridu

Košarkaši Partizana izgubili od Reala u Madridu

Nedeljnik pre 17 minuta
"Arena" proglasila Nvoru za MVP-a, "složila se" i Evroliga!

"Arena" proglasila Nvoru za MVP-a, "složila se" i Evroliga!

Sportske.net pre 17 minuta
Paunović zagolicao maštu Srbije: "Biću tamo gde fudbalu budem potreban"

Paunović zagolicao maštu Srbije: "Biću tamo gde fudbalu budem potreban"

Sportske.net pre 2 minuta
Išijas pravi probleme Džejmsu – povratak na teren u novembru

Išijas pravi probleme Džejmsu – povratak na teren u novembru

RTS pre 27 minuta