Crveni krst u Gazi preuzeo tela dvoje izraelskih talaca, oglasio se i Hamas: Samo do njih smo mogli da dođemo

Telegraf pre 13 minuta  |  Kraj
Crveni krst u Gazi preuzeo tela dvoje izraelskih talaca, oglasio se i Hamas: Samo do njih smo mogli da dođemo

Crveni krst u Pojasu Gaze primio je dva kovčega sa preminulim taocima koje je držao Hamas, saopšteno je danas iz izraelske vojske.

Kovčezi su upućeni ka punktu izraelske vojske i Izraelske bezbednosne agencije (ISA) u gradu Gazi, prenosi CNN. Iz Hamasa je takođe saopšteno da su tela dva taoca predata Crvenom krstu. Hamas je u ponedeljak vratio četiri tela za koja je potvrđeno da pripadaju poginulim taocima, a još četiri tela kasno sinoć, iako su izraelske vlasti saopštile da jedno od tih tela ne pripada taocu. Spor oko povratka tela talaca i dalje ima potencijal da naruši sporazum o prekidu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tramp: Izraelska vojska bi mogla da obnovi borbe u Gazi "na jednu moju reč"

Tramp: Izraelska vojska bi mogla da obnovi borbe u Gazi "na jednu moju reč"

N1 Info pre 13 minuta
Hamas predao tela 2 taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Hamas predao tela 2 taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Nedeljnik pre 1 sat
BBC: Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

BBC: Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

N1 Info pre 1 sat
Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

NIN pre 1 sat
Hamas predao tela još dvojice talaca, pomoć SZO stigla u Gazu

Hamas predao tela još dvojice talaca, pomoć SZO stigla u Gazu

RTS pre 1 sat
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Tramp: Hamas traži tela preostalih preminulih talaca u Pojasu Gaze

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Tramp: Hamas traži tela preostalih preminulih talaca u Pojasu Gaze

Euronews pre 2 sata
Hamas predao tela dva taoca, poručio je da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Hamas predao tela dva taoca, poručio je da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasCNNGazaCRVENI KRSTPojas Gazetaoci

Svet, najnovije vesti »

Istraga otkrila šta je dovelo do implozije podmornice Titan koja se spuštala ka olupini Titanika

Istraga otkrila šta je dovelo do implozije podmornice Titan koja se spuštala ka olupini Titanika

NIN pre 3 minuta
Lekorni ponovo na testu, a tek što je ponovo prihvatio funkciju: U francuskom parlamentu danas najavljena dva glasanja o…

Lekorni ponovo na testu, a tek što je ponovo prihvatio funkciju: U francuskom parlamentu danas najavljena dva glasanja o poverenju premijeru

Blic pre 8 minuta
Rusi strahuju od diverzija

Rusi strahuju od diverzija

Vesti online pre 3 minuta
Njujork Tajms: Ima li CIA ovlašćenja da ubije Madura, Tramp odgovorio da se u Venecueli "oseća vrućina"

Njujork Tajms: Ima li CIA ovlašćenja da ubije Madura, Tramp odgovorio da se u Venecueli "oseća vrućina"

RTS pre 8 minuta
Nestlé ukida 16.000 radnih mesta dok novi direktor ubrzava promene

Nestlé ukida 16.000 radnih mesta dok novi direktor ubrzava promene

Bloomberg Adria pre 8 minuta