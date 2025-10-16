Crveni krst u Gazi preuzeo tela dvoje izraelskih talaca, oglasio se i Hamas: Samo do njih smo mogli da dođemo

Crveni krst u Pojasu Gaze primio je dva kovčega sa preminulim taocima koje je držao Hamas, saopšteno je danas iz izraelske vojske.

Kovčezi su upućeni ka punktu izraelske vojske i Izraelske bezbednosne agencije (ISA) u gradu Gazi, prenosi CNN. Iz Hamasa je takođe saopšteno da su tela dva taoca predata Crvenom krstu. Hamas je u ponedeljak vratio četiri tela za koja je potvrđeno da pripadaju poginulim taocima, a još četiri tela kasno sinoć, iako su izraelske vlasti saopštile da jedno od tih tela ne pripada taocu. Spor oko povratka tela talaca i dalje ima potencijal da naruši sporazum o prekidu