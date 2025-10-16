Od sledeće nedelje ova pojava praviće problem! Oglasio se RHMZ: Nakon toplih dana, ponovo preokret

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Od sledeće nedelje ova pojava praviće problem! Oglasio se RHMZ: Nakon toplih dana, ponovo preokret

Kako javlja Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ), danas nas čeka pretežno sunčano vreme, osim na istoku zemlje, gde će veći deo dana biti oblačno, dok je poznato i šta nas čeka narednih dana i za vikend. "Danas vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa juga, koje će na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično usloviti slabu kišu", piše RHMZ. Sutra nas, tačnije u petak, očekuje naoblačenje sa kišom koje će ujutru zahvatiti južne delove zemlje, piše dalje RHMZ. "Tokom prepodneva proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine, gde će se zadržati suvo vreme.
