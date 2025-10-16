Počeće uveče, a sutra će se proširiti na celu Srbiju: Ovo je najnovija prognoza RHMZ

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs
Počeće uveče, a sutra će se proširiti na celu Srbiju: Ovo je najnovija prognoza RHMZ

Danas je u Srbiji divan dan! Kako je najavio RHMZ, biće pretežno sunčano, osim na istoku Srbije i zapadu Bačke i Srema gde će sredinom dana biti oblačno.

Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni. "Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje s juga, koje će na jugu i jugozapadu Srbije ponegde usloviti slabu kišu. U petak pretežno oblačno, a kiša će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći ka suboti proširiti i na većinu ostalih krajeva, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo", najavio je RHMZ. U subotu na severu promenljivo oblačno,
