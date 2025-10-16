“Bože, brani ga od zla”: Toše Proeski, nedovršena priča

Ovog 16. oktobra navršava se 18 godina od tragičnog odlaska jednog od najpopularnijih balkanskih pevača. U deset godina karijere, uspeo je mnogo više od mnogih za pola veka

Opet je oktobar… Prolazimo granični prelaz Tabanovce i putujemo prema severu. Iz zvučnika dopire refren pesme „Veži me za sebe“ i glas voditelja: „Toše Proeski, na talasima našeg radija. Slušamo jedan od najvećih hitova ovog veka.“ Nismo ga zaboravili. A prošlo je toliko godina. Osamnaest. Celo punoletstvo. Istim putem Toše Proeski prošao je svojim „tuaregom“, tik iza ponoći, tog sivog 16. oktobra 2007. I nije se vratio kući. Samo je tiho ušetao u Klub 27… Kako je