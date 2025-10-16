Toše Proeski mu nije pravo ime i prezime: Da li znate kako se zvao makedonski pevač zbog kog je plakao ceo Balkan?

Toše Proeski bio je jedan od omiljenih pevača čitavog Balkana, a vest o njegovoj tragičnoj smrti 16. oktobra 2007. godine pogodila je javnost i brojne fanove koji i danas slušaju mnoštvo hitova koje je ostavio iza sebe.

Pevač anđeoskog glasa, kako su ga mnogi zvali, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u ranim jutarnjim časovima blizu mesta Donja Gradiška i taj dan proglašen je u Makedoniji danom žalosti. Toše je ostao upamćen i kao najmlađi pevač koji je ikada napunio beogradsku Arenu i prvi stranac koji je pobedio na hrvatskom radio festivalu. Rođen je u Prilepu, a odrastao je u Kruševu u cincarskoj porodici. Malo ko zna da mu je pravo