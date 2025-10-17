Kiša neće zaobići Beograd Vremenska prognoza RHMZ najavljuje mraz od ovog datuma

Alo pre 1 sat
Kiša neće zaobići Beograd Vremenska prognoza RHMZ najavljuje mraz od ovog datuma

U Srbiji će u subotu, 18. oktobra jutro biti mestimično sa slabom kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod

Na severu Vojvodine biće suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni, dok će se temperature kretati od četiri do 17 stepeni. U Beogradu će ujutro na širem području grada biti moguća slaba kiša, a od sredine dana moguće je postepeno razvedravanje i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. RHMZ Od nedelјe do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedelјak i
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Radio 021 pre 9 minuta
Vreme sutra: Oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni

Vreme sutra: Oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni

Serbian News Media pre 14 minuta
Za vikend sunce, a jedna pojava od ponedeljka će praviti problem: RHMZ objavio novu prognozu

Za vikend sunce, a jedna pojava od ponedeljka će praviti problem: RHMZ objavio novu prognozu

Euronews pre 1 sat
Za vikend moguća kiša ,tempetarura do 17 stepeni

Za vikend moguća kiša ,tempetarura do 17 stepeni

Zoom UE pre 3 sata
Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji: Ovi delovi biće prvi na udaru kiše, evo kada i ostali

Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji: Ovi delovi biće prvi na udaru kiše, evo kada i ostali

Telegraf pre 2 sata
Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

Glas Zaječara pre 3 sata
Danas oblačno sa kišom, na severu Vojvodine suvo; Temperatura do 17 stepeni

Danas oblačno sa kišom, na severu Vojvodine suvo; Temperatura do 17 stepeni

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Danas: Produžen rok konkursa za buduće policajce – nema dovoljno prijavljenih

Danas: Produžen rok konkursa za buduće policajce – nema dovoljno prijavljenih

N1 Info pre 4 minuta
Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Radio 021 pre 9 minuta
Orlić na Dan BIA: Srbija se u prethodnih 12 meseci suočila s najkompleksnijim izazovima do sada

Orlić na Dan BIA: Srbija se u prethodnih 12 meseci suočila s najkompleksnijim izazovima do sada

Beta pre 34 minuta
Svečanost povodom Dana BIA, Orlić: Teška vremena zahtevaju najbolje ljude

Svečanost povodom Dana BIA, Orlić: Teška vremena zahtevaju najbolje ljude

RTV pre 29 minuta
Firma bivše novinarke RTS-a će unapređivati PR aktivnosti Gradske uprave Novog Pazara

Firma bivše novinarke RTS-a će unapređivati PR aktivnosti Gradske uprave Novog Pazara

Danas pre 4 minuta