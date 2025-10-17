Kineski Dongfeng Box osvojio samo tri zvezdice na Euro NCAP testu

Auto blog pre 7 minuta
Dongfeng Box EV je osvojio samo tri zvezdice na najnovijem Euro NCAP testu, dok su konkurenti i drugi testirani modeli osvojili četiri ili pet.

Šta drugo reći za pucanje tačkastih zavara u testu sudara s preklapanjem zbog čega su osvojene samo tri zvezdice. Dalje, slab pritisak u vazdušnim jastucima i zaglavljena vrata su izazvali ozbiljne zabrinutosti vezane za bezbednost nakon sudara, prenosi Index.hr. Dongfeng Box je mali gradski kompakt koji se po veličini i koncepciji može uporediti s Renaultom 5 EV ili BYD Dolphinom. Međutim, dok su ti modeli na Euro NCAP testovima osvojili četiri, odnosno pet
Auto blog pre 42 minuta
Auto blog pre 8 sati
Auto blog pre 1 sat
Auto blog pre 10 sati
Auto blog pre 12 sati
