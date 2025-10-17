Na današnji dan, 17. oktobar

Danas je petak, 17. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1797 - U italijanskom selu Kampoformio (Kampoformido) kod Udina, potpisan je mirovni ugovor Austrije i Francuske, kojim je ukinuta Mletačka Republika. Francuska je dobila mletačke posede u Albaniji i ostrva u Jonskom moru, a Austrija Veneciju, Istru, Kvarner, Dalmaciju i Boku Kotorsku. 1803 - Rodjen je madjarski političar Ferenc Deak (Ferencz), nacionalni lider od 1861. koji nije prihvatao revolucionarni pristup Lajoša Košuta (Lajos Kossuth) u rešavanju odnosa