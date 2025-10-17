Preminuo Ejs Frejli, legendarni gitarista grupe KISS

BBC News pre 38 minuta

Pol Danijel „Ejs" Frejli, osnivač i gitarista kultnog američkog rok benda KISS , preminuo je u 74. godini, objavila je njegova porodica.

„Srce nam je potpuno slomljeno.

„U njegovim poslednjim trenucima, dok je napuštao ovaj svet, imali smo sreće da ga okružimo ljubavlju, mirom, molitvama i dobrim namerama", piše u saopštenju.

Sa zvezdom naslikanom na licu, gitarista je bio poznat kao Spejsmen (Spaceman) još od dana kada je KISS osnovan u originalnoj postavi - glavni pevač i basista bio je Džin Simons, gitarista Pol Stenli, a bubnjar Piter Kris.

Sa crno-belim bojama na licima, stvorili su četiri lika i nazvali ih - Demon, Starchild , Spaceman i Catman .

„Čuvaćemo sve uspomene na njega i njegov smeh, i biti ponosni na to kako je energiju i ljubaznost delio sa drugima.

„Veličina njegove smrti je epskih razmera i neshvatljiva. Zbog svih njegovih neverovatnih životnih dostignuća, sećanje na Ejsa će živeti zauvek!", objavila je porodica.

„Slomljeni smo zbog smrti Ejsa Frejli. Bio je pravi i nezamenljivi rok vojnik tokom nekih od navažnijih poglavlja benda i njegove istorije.

„On jeste i uvek će biti deo nasleđa grupe KISS", napisali su u saopštenju Stenli i Simons.

Grupa KISS pojavila se na sceni 1973.

Stvorili su hitove poput Rock and Roll All Nite i God of Thunder .

Poznati po nošenju velikih perika, kože, šljokica, cipela sa platformom - grupa je prodala 100 miliona ploča do 2024.

Frejli je često na nastupima svirao gitaru iz koje je izlazio dim.

Tokom 1983, prvi put su se pojavili bez šminke i doživeli novi uspon.

Kasnije su se ponovo maskirali krajem 1990-ih.

Godine 1982, Frejli je napustio grupu, koja je nastavila da radi sa drugim muzičarima.

Vratio se na turneju benda povodom novog okupljanja 1996. i ostao je do 2002.

Originalni članovi benda su primljeni u Kuću slavnih rokenrola 2014.

Rođen je u Bronksu, u Njujorku.

Prvu gitaru dobio je kao božićni poklon kada je imao 13 godina.

Kasnije je napustio srednju školu da bi se bavio muzikom.

„Napustio sam srednju školu, ali evo me, milioner sam i nikada u životu nisam išao na čas gitare", rekao je za radio Metal Ekspres 2020.

Bend je 2024. prodao stari katalog pesama švedskom muzičkom investitoru za sumu za koju se procenjuje da je veća od 300 miliona dolara.

Pophaus Entertejnment sa sedištem u Stokholmu takođe je kupio brend, lik i intelektualnu svojinu grupe.

Prodaja je značila da grupa mora da prestane da svira na nastupima, ali Frejli je nastavio da nastupa i objavio osam solo albuma.

Zbog toga što je pao u studiju, prebačen je u bolnicu, a u septembru ove godine objavio je da će morati da otkaže nastup u Lankasteru, u Kaliforniji.

„Dobro je, ali protiv njegove želje, lekar insistira da se uzdrži od putovanja u ovom trenutku", saopštili su predstavnici grupe u saopštenju.

Kasnije je otkazao preostale nastupe na turneji zbog problema sa zdravljem.

