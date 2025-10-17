Preminuo gitarista i suosnivač grupe KISS Ejs Frili

Ejs Frili, glavni gitarista i jedan od osnivača benda KISS, preminuo je u 75. godini. Muzičar je preminuo od posledica povreda zadobijenih prilikom pada u svom studiju prošlog meseca.

Muzičar, koji je inspirisao generaciju gitarista, i svirao na prvih devet albuma sastava KISS, preminuo je u četvrtak u bolnici u Nju Džerziju nakon povreda zadobijenih tokom nedavnog pada, navodi se u saopštenju njegove porodice: „Potpuno smo slomljenog srca ali i puni ljubavi. U njegovim poslednjim trenucima, imali smo sreće da budemo uz njega, uz brižnost i ljubav, okružujući ga blagim rečima i molitvama, dok nas je napuštao. Čuvamo sva njegova najlepša sećanja,