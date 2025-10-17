Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Predsednik opozicionog Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović kazao je danas da u Evropi ima mesta za Srbiju ali kako je naveo, ne za onu u kojoj su institucije uništene, pravosuđe nije slobodno a mediji "nacionalizovani".

"Potrebna je ozbiljna demokratizacija našeg društva, reforma bezbednosnog sektora... razbijanje medijskog monopola. Potrebno je da imamo fer i slobodne izbore", izjavio je Grbović za televiziju Nova.

Ocenio je da izjava predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koja je nedavno boravila u Beogradu, "da Evropa veruje u slobodu, uključujući i slobodu okupljanja" je poruka da Evropa "jako dobro zna" šta se dešava u državi i kakav je odgovor režima na proteste.

Dodao je da evropski put "neće moći da opstane sa Srpskom naprednom strankom na čelu države".