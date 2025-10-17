Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Beta pre 36 minuta

 Predsednik opozicionog Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović kazao je danas da u Evropi ima mesta za Srbiju ali kako je naveo, ne za onu u kojoj su institucije uništene, pravosuđe nije slobodno a mediji "nacionalizovani".

"Potrebna je ozbiljna demokratizacija našeg društva, reforma bezbednosnog sektora... razbijanje medijskog monopola. Potrebno je da imamo fer i slobodne izbore", izjavio je Grbović za televiziju Nova.

Ocenio je da izjava predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koja je nedavno boravila u Beogradu, "da Evropa veruje u slobodu, uključujući i slobodu okupljanja" je poruka da Evropa "jako dobro zna" šta se dešava u državi i kakav je odgovor režima na proteste.

Dodao je da evropski put "neće moći da opstane sa Srpskom naprednom strankom na čelu države".

(Beta, 17.10.2025)

Povezane vesti »

Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Radio sto plus pre 36 minuta
Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Danas pre 51 minuta
Grbović: U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Grbović: U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

N1 Info pre 1 sat
Pavle Grbović: Srbija ne može u EU sa SNS, potrebne su duboke reforme

Pavle Grbović: Srbija ne može u EU sa SNS, potrebne su duboke reforme

Nova pre 1 sat
Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Nedeljnik pre 1 sat
Anu Brnabić ignorisao predsednik Bundestaga: Vučić u Berlin poslao pogrešnu osobu na pogrešno mesto i pogrešno vreme

Anu Brnabić ignorisao predsednik Bundestaga: Vučić u Berlin poslao pogrešnu osobu na pogrešno mesto i pogrešno vreme

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriPavle Grbović

Politika, najnovije vesti »

Anđelković: Konvoj KBS-a još jedna provokacija srpskom narodu, NATO treba da reaguje

Anđelković: Konvoj KBS-a još jedna provokacija srpskom narodu, NATO treba da reaguje

Euronews pre 11 minuta
Veliki „svealbanski protest“ u Tirani: Podrška bivšim komandantima OVK

Veliki „svealbanski protest“ u Tirani: Podrška bivšim komandantima OVK

Vreme pre 26 minuta
KFOR: Pozdravljamo poštovanje sporazuma o raspoređivanju Kosovskih bezbednosnih snaga na severu zemlje

KFOR: Pozdravljamo poštovanje sporazuma o raspoređivanju Kosovskih bezbednosnih snaga na severu zemlje

Slobodna Evropa pre 11 minuta
(Foto/video) predsednik Vučić na probijanju cevi Fruškogorskog Koridora: 32 kilometra završavamo do kraja sledeće godine, a 12…

(Foto/video) predsednik Vučić na probijanju cevi Fruškogorskog Koridora: 32 kilometra završavamo do kraja sledeće godine, a 12 kilometara oko Paragova do 2027.! Evo kada će biti spojen most

Dnevnik pre 1 minut
Danas protest u Tirani u znak podrške bivšim vođama OVK: Čak 60 autobusa sa KiM kreće prema Albaniji

Danas protest u Tirani u znak podrške bivšim vođama OVK: Čak 60 autobusa sa KiM kreće prema Albaniji

Kurir pre 1 minut