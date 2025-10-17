Konferencija o EU i Zapadnom Balkanu: Proces proširenja dvosmerna ulica, visoko se ceni usaglašavanje sa EU politikom

Serbian News Media pre 1 sat
Konferencija o EU i Zapadnom Balkanu: Proces proširenja dvosmerna ulica, visoko se ceni usaglašavanje sa EU politikom

Uključivanje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU) je njen primarni cilj i ona mora da iskoristi priliku da vidi napredak zemalja kandidata za članstvo, izjavila je danas zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva.

Ona je to rekla uoči konferencije “Uloga EU u međunarodnim odnosima i na Zapadnom Bakanu” Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAC i Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i dodala da EU ostaje “potpuno posvećena u podržavanju Srbije na njenom evropskom putu”. “Proces proširenja je uvek bila dvosmerna ulica. Usaglašavanje sa opštom evropskom politikom bezbednosti je visoko među zemljama članicama i prepoznajemo napredak koji je Srbija do sada
