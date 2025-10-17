Univerzitet u Beogradu: Upisano 12.019 studenata, najveće interesovanje za IT sektor

Od planiranih 15.248 studenata, nakon održana tri upisna roka na fakultete u Beogradu upisano je 12.019 studenata, od kojih 7.929 na budžet i 4.090 samofinansirajućih, saopštio je beogradski Univerzitet.

Kako se navodi, upis sva tri roka je protekao bez problema, a na fakultetima je preostalo ukupno 3.229 mesta, 1.816 na budžetu i 1.413 samofinansirajućih.

"Prošle godine nakon završetka upisnog roka je upisano 12.297 studenta (8.008 budžet i 4.295 samofinansiranje) a pretprošle godine 12.387 studenata", piše u saopštenju.

Najmanje interesovanje bilo je za nastavničke studijske programe, a najveće za studijske programe iz IT sektora, arhitekturu i medicinske nauke, saopštio je Univerzitet u Beogradu.

Dodaje se da je po programu afirmativnih mera upisano 80 studenata, 45 studenata sa invaliditetom i 35 studenata romske nacionalnosti (35).

(Beta, 17.10.2025)

