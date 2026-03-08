Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana; Avion Flajdubaija sleteo u Beograd, večeras još jedan

BEOGRAD - Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v.d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović. MSP Srbije: Nastavljamo evakuaciju naših državljana sa Bliskog istoka U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija. Evakuacija se nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija. Ministarstvo spoljnih poslova