Još jedan avion Er Srbije poleteo jutros iz Beograda za Dubai

Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum, avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika, prenosi RTS.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v. d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović. Za sutra, 9. mart, planirana su dva leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid, koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju. A post shared by Air Serbia (@airserbia) Ovi planirani letovi biće