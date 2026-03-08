Još jedan avion Er Srbije poleteo jutros iz Beograda za Dubai

Danas pre 7 sati  |  RTS
Još jedan avion Er Srbije poleteo jutros iz Beograda za Dubai

Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum, avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika, prenosi RTS.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v. d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović. Za sutra, 9. mart, planirana su dva leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid, koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju. A post shared by Air Serbia (@airserbia) Ovi planirani letovi biće
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Avion "Er Srbije" sleteo u Dubai, u Beograd stigao boing kompanije "Flajdubai“

Avion "Er Srbije" sleteo u Dubai, u Beograd stigao boing kompanije "Flajdubai“

RTS pre 2 sata
Avion Er Srbije sleteo u Dubai, večeras vraća više stotina srpskih državljana u Beograd

Avion Er Srbije sleteo u Dubai, večeras vraća više stotina srpskih državljana u Beograd

Sputnik pre 2 sata
Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana; Avion Flajdubaija sleteo u Beograd…

Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana; Avion Flajdubaija sleteo u Beograd, večeras još jedan

RTV pre 6 sati
MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

Insajder pre 6 sati
"Bezbedno evakuisano 329 ljudi" Ministarstvo spoljnih poslova: Nastavljamo evakuaciju naših državljana sa Bliskog istoka

"Bezbedno evakuisano 329 ljudi" Ministarstvo spoljnih poslova: Nastavljamo evakuaciju naših državljana sa Bliskog istoka

Blic pre 7 sati
MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

Euronews pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVlada Republike SrbijeAerodromDubaiErbasKatarKuvajtAir Serbia

Društvo, najnovije vesti »

Širom sveta proslave i demonstracije povodom Međunarodnog dana žena

Širom sveta proslave i demonstracije povodom Međunarodnog dana žena

Beta pre 17 minuta
Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Brankica lečila rak dojke, pa saznala da se proširio Jedina šansa za oporavak joj je lečenje van zemlje, a za to joj treba…

Brankica lečila rak dojke, pa saznala da se proširio Jedina šansa za oporavak joj je lečenje van zemlje, a za to joj treba naša pomoć

Blic pre 7 minuta
Zašto smo ovih dana umorni i bezvoljni iako je stiglo lepo vreme: Nauka ima odgovor

Zašto smo ovih dana umorni i bezvoljni iako je stiglo lepo vreme: Nauka ima odgovor

Danas pre 17 minuta
Pooginula dva vojnika Izraela

Pooginula dva vojnika Izraela

Politika pre 2 minuta