"Bezbedno evakuisano 329 ljudi" Ministarstvo spoljnih poslova: Nastavljamo evakuaciju naših državljana sa Bliskog istoka

Ministarstvo spoljnih poslova i 'Er Srbija' saopštili su da nastavljaju sa evakuacijom i danas, novim letom iz Dubaija Priprema se evakuacioni let dva aviona "Er Srbije" iz Rijada za Beograd U Ministarstvu spoljnih poslova saopštili su da su u svojoj i organizaciji "Er Srbije" do sada bezbedno evakuisali 329 ljudi i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija. Kako kažu, evakuacija se "nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija". - Ministarstvo
