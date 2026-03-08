MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije saopštilo je da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija.

U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova ističe da intenzivno radi i na pripremi evakuacije sa dva aviona Er Srbije kojim će naši državljani iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, letom iz Rijada biti vraćeni u Beograd. "Nastavljamo da radimo posvećeno kako bi naši
