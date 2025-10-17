"Čestitao sam orbanu": Oglasio se Vučić o susretu Trampa i Putina u Budimpešti: Dogovorili smo i naš susret u narednih sedam dana

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin dogovorili su danas da će se sledeće nedelje njihovi savetnici sastati na visokom nivou, nakon čega će se Putin i Tramp sastati u Budimpešti. Tim povodom oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina. Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja. Razgovarali smo i o unapređenju bilateralnih odnosa i dogovorili naš susret u narednih sedam dana", napisao je Vučić na Instagram nalofu "buducnostsrbijeav".