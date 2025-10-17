Vučić čestitao Orbanu na organizaciji mirovnog sastanka Trampa i Putina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras telefonom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i čestitao mu na organizaciji mirovnog sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina. „Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, kojem sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina. Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u