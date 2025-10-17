Đedo dobija obeležje na Lučindan: Ovo je crkva ispred koje će biti postavljen spomenik Amfilohiju: Statua u bronzi biće preko dva metra visine (foto)

U dvorištu crkve Svetog Dimitrija u Kolašinu do kraja oktobra biće postavljen prvi spomenik mitropolitu Amfilohiju Radoviću u Crnoj Gori. Datum koji se nezvanično pominje je 31. oktobar na Lučindan. Inicijativu za njegovo podizanje pokrenula je Opština Kolašin, uz podršku Vlade Crne Gore.

Potpredsednik opštine izjavio je da je još ranije u budžetu bilo planirano 50.000 evra za ovu namenu, koja su zatim prebačena Mitropoliji crnogorsko-primorskoj radi sprovođenja procedure i realizacije projekta. - Ovo je jedan od načina da se odužimo čoveku koji je ostavio dubok trag u istoriji i kulturi Crne Gore, a posebno našem Kolašinu, jer je Amfilohije bio naš sugrađanin. Smatramo da će spomenik biti simbol zahvalnosti i poštovanja. Predlog Odluke o podizanju