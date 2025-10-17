Eu: planira zabranu uvoza ruskog tečnog gasa do kraja 2025. godine

Evropska unija namerava da do kraja 2025. godine postigne saglasnost među svim državama članicama o potpunom prestanku uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG), izjavio je danas diplomata Evropske unije za ukrajinski javni servis.

Kako je naveo, planirano je da se 20. oktobra na sastanku Saveta EU za energetiku usaglasi zajednički pristup, a do kraja godine postigne dogovor sa Evropskim parlamentom. "Gotovo sve članice podržavaju politički cilj efikasne zabrane uvoza ruskog gasa. Većina njih vidi trenutni nacrt predloga kao uravnotežen kompromis", rekao je izvor za kanal Perši ukrajinskog javnog servisa Dodao je da je optimističan u pogledu podrške tom tekstu, ističući da postoji snažna
