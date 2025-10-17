Evropski socijalisti izbacili iz grupe partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica: "razočaran sam"

Glavna evropska politička grupacija levo od centra isključila je danas partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica, koji je optužen da se zbližio sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i potkopavao vladavinu prava u svojoj zemlji.

Partija evropskih socijalista je jednoglasno glasala za izbacivanje partije Smer Roberta Fica zbog zauzimanja političkih stavova poslednjih godina koji ozbiljno i duboko protivreče vrednostima i principima koje porodica evropskih socijalista zastupa, rekao je generalni sekretar Đakomo Filibek, prenosi AP. - Ovo je jednoglasna i jasna poruka. Ako pripadate porodici PES, delite iste vrednosti koje svi mi zastupamo - istakao je Filibek nakon glasanja na kongresu grupe