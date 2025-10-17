DPA: Evropski socijalisti primili u članstvo SSP i Samoopredeljenje

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
DPA: Evropski socijalisti primili u članstvo SSP i Samoopredeljenje

Partija evropskih socijaldemokrata (PES) glasala je za prijem u svoje članstvo Stranke slobode i pravde (SSP) iz Srbije i kosovskog pokreta Samoopredeljenje (Vetevendosje), prenela je nemačka agencija DPA.

Članovi PES, čija je politička grupa u Evropskom parlamentu Progresivni savez socijalista i demokrata, na partijskom kongresu u Amsterdamu su glasali i za prijem francuske levičarske, ekološke i proevropske partije Plas publik (Place Publique). Vodeća evropska politička porodica stranaka levog centra prethodno je danas isključila iz svog članstva partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica, koga optužuje za približavanje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i
Ključne reči

Vladimir PutinKosovoSSPAmsterdamNemačkaFrancuska

