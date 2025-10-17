Mali: "Srbija se drži dobro u uslovima globalnih dešavanja, dobili smo pohvale od MMF-a"

Blic pre 2 sata
Mali: "Srbija se drži dobro u uslovima globalnih dešavanja, dobili smo pohvale od MMF-a"

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali ocenio je danas u Vašingtonu gde učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke kao veoma važno to što Srbija prisustvuje ovom najvažnijem sastanku finansijskih institucija u svetu i naglasio da ima važnu poruku za građane - da se Srbija drži dobro u uslovima globalnih dešavanja i da beleži rezultate bolje od mnogih drugih zemalja.

Mali je rekao da je veoma važno to što predstavnici Srbije prisustvuju ovim događajima kako bi da videli u kojem se smeru svet kreće. On je u izjavi novinarima rekao da je tokom sastanka sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom MMF-a za Evropu Alfredom Kamerom dobio pohvale o parametrima i baferima koje Srbija postiže i dodao da očekuje da će naredne nedelje u Beograd stići redovna misija MMF-a i da će se razgovarati o budžetu za 2026. godinu. Ministar je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ministar finansija: Delegacije MMF-a sledeće nedelje u Beogradu, razgovori o budžetu Srbije

Ministar finansija: Delegacije MMF-a sledeće nedelje u Beogradu, razgovori o budžetu Srbije

Danas pre 7 sati
NBS: Zvaničnik MMF ocenio da je monetarna politika Beograda adekvatna

NBS: Zvaničnik MMF ocenio da je monetarna politika Beograda adekvatna

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MMFVlada SrbijeBudžetSvetska bankaVašingtonSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,1799 dinara za evro

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,1799 dinara za evro

Kurir pre 15 minuta
Evropske akcije porasle nakon skoka vrednosti prehrambenih kompanija

Evropske akcije porasle nakon skoka vrednosti prehrambenih kompanija

Blic pre 25 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1799 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1799 dinara

RTV pre 1 sat
Poginuo bivši direktor poznate kompanije: Dejvid Baral sleteo s puta luksuznim automobilom i zakucao se u drvo

Poginuo bivši direktor poznate kompanije: Dejvid Baral sleteo s puta luksuznim automobilom i zakucao se u drvo

Blic pre 1 sat
Mali: "Srbija se drži dobro u uslovima globalnih dešavanja, dobili smo pohvale od MMF-a"

Mali: "Srbija se drži dobro u uslovima globalnih dešavanja, dobili smo pohvale od MMF-a"

Blic pre 2 sata