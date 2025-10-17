Mali: "Srbija se drži dobro u uslovima globalnih dešavanja, dobili smo pohvale od MMF-a"

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali ocenio je danas u Vašingtonu gde učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke kao veoma važno to što Srbija prisustvuje ovom najvažnijem sastanku finansijskih institucija u svetu i naglasio da ima važnu poruku za građane - da se Srbija drži dobro u uslovima globalnih dešavanja i da beleži rezultate bolje od mnogih drugih zemalja.

Mali je rekao da je veoma važno to što predstavnici Srbije prisustvuju ovim događajima kako bi da videli u kojem se smeru svet kreće. On je u izjavi novinarima rekao da je tokom sastanka sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom MMF-a za Evropu Alfredom Kamerom dobio pohvale o parametrima i baferima koje Srbija postiže i dodao da očekuje da će naredne nedelje u Beograd stići redovna misija MMF-a i da će se razgovarati o budžetu za 2026. godinu. Ministar je