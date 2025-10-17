Delegacije MMF-a sledeće nedelje u Beogradu, razgovori o budžetu Srbije

MMF (Foto: Kristi Blokhin/shutterstock.com) Sledeće nedelje u Beograd će doći predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i sa njima će se razgovarati o budžetu Srbije za 2026, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, a saopštio je njegov kabinet.

Mali, koji u Vašingtonu učestvuje na godišnjem zasedanju MMF i grupacije Svetske banke, kazao je da je to redovna poseta MMF Srbiji,. - Razgovaraćemo o budžetu za 2026. Jasno sam rekao, nama je deficit tri odsto, koji nam omogućava da dalje smanjujemo udeo javnog duga u bruto društvenom proizvodu držaćemo se toga i tu greške nema - ukazao je on. Takođe, kako je naveo, gledaće se da se kroz dodatne investicije podižu plate i penzije. Ministar je prvog dana radne