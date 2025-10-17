"Radićemo na tome da ruska vakcina protiv raka do kraja sledeće godine bude dostupna u Srbiji": Vučić: "Siguran sam da možemo da preskočimo zemlje Zapadnog Balkana na putu u EU"

Blic pre 5 minuta
"Radićemo na tome da ruska vakcina protiv raka do kraja sledeće godine bude dostupna u Srbiji": Vučić: "Siguran sam da možemo…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika TV Pinka. On govori o aktuelnim temama koje se tiču izazova pred kojima se nalazi Srbija, šta građani mogu da očekuju od svoje države, blokadama i drugim važnim temama.

Na samom početku Vučić se osvrnuo na infrastrukturne radove. - Ponosan sam na to što gradimo, teško će se to ponoviti u budućnosti - rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država razgovarati sa farmaceutskom industrijom o sniženju cena lekova. - Želim da vam kažem večeras da stvar koju ćemo da radimo u narednom periodu, posle ograničenja marži, zakona o legalizaciji, izvršitelja, svim merama koje smo preduzimali, snižavanju kamatnih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić najavio razgovore s farmaceutskom industrijom oko nižih cena lekova

Vučić najavio razgovore s farmaceutskom industrijom oko nižih cena lekova

N1 Info pre 25 minuta
Vučić: Moguće sniženje cene lekova, ruska vakcina proiv raka možda dostupna za godinu dana; Finansijske transakcije problem za…

Vučić: Moguće sniženje cene lekova, ruska vakcina proiv raka možda dostupna za godinu dana; Finansijske transakcije problem za NIS, upozorenje iz SAD za NBS

RTV pre 10 minuta
Predsednik Vučić o infrastrukturi, zdravstvu, unutrašnjim i geopolitičkim izazovima

Predsednik Vučić o infrastrukturi, zdravstvu, unutrašnjim i geopolitičkim izazovima

Euronews pre 25 minuta
Vučić: Američki OFAC upozorio Narodnu banku Srbije zbog plaćanja Dinom na NIS-ovim pumpama

Vučić: Američki OFAC upozorio Narodnu banku Srbije zbog plaćanja Dinom na NIS-ovim pumpama

Nedeljnik pre 10 minuta
Vučić: Veći problem za NIS finansijske transakcije, stigla iz SAD upozorenja za NBS

Vučić: Veći problem za NIS finansijske transakcije, stigla iz SAD upozorenja za NBS

Blic pre 5 minuta
Vučić: Do kraja 2026. godine moguća vakcina za onkološke bolesti

Vučić: Do kraja 2026. godine moguća vakcina za onkološke bolesti

RTS pre 25 minuta
Vučić: Razgovaraćemo sa farmaceutima o sniženju cena, ili ćemo uvoziti generičke lekove

Vučić: Razgovaraćemo sa farmaceutima o sniženju cena, ili ćemo uvoziti generičke lekove

B92 pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanVakcinaEUPredsednik Srbijelegalizacija

Regioni, najnovije vesti »

Vučić najavio razgovore s farmaceutskom industrijom oko nižih cena lekova

Vučić najavio razgovore s farmaceutskom industrijom oko nižih cena lekova

N1 Info pre 25 minuta
"Radićemo na tome da ruska vakcina protiv raka do kraja sledeće godine bude dostupna u Srbiji": Vučić: "Siguran sam da možemo…

"Radićemo na tome da ruska vakcina protiv raka do kraja sledeće godine bude dostupna u Srbiji": Vučić: "Siguran sam da možemo da preskočimo zemlje Zapadnog Balkana na putu u EU"

Blic pre 5 minuta
Vučić: Moguće sniženje cene lekova, ruska vakcina proiv raka možda dostupna za godinu dana; Finansijske transakcije problem za…

Vučić: Moguće sniženje cene lekova, ruska vakcina proiv raka možda dostupna za godinu dana; Finansijske transakcije problem za NIS, upozorenje iz SAD za NBS

RTV pre 10 minuta
Asfaltiranje puta u selu Kruševo uz zajedničku podršku meštana i Grada Novog Pazara

Asfaltiranje puta u selu Kruševo uz zajedničku podršku meštana i Grada Novog Pazara

IndeksOnline pre 20 minuta
Predsednik Vučić o infrastrukturi, zdravstvu, unutrašnjim i geopolitičkim izazovima

Predsednik Vučić o infrastrukturi, zdravstvu, unutrašnjim i geopolitičkim izazovima

Euronews pre 25 minuta