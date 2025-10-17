"Radićemo na tome da ruska vakcina protiv raka do kraja sledeće godine bude dostupna u Srbiji": Vučić: "Siguran sam da možemo da preskočimo zemlje Zapadnog Balkana na putu u EU"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika TV Pinka. On govori o aktuelnim temama koje se tiču izazova pred kojima se nalazi Srbija, šta građani mogu da očekuju od svoje države, blokadama i drugim važnim temama.

Na samom početku Vučić se osvrnuo na infrastrukturne radove. - Ponosan sam na to što gradimo, teško će se to ponoviti u budućnosti - rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država razgovarati sa farmaceutskom industrijom o sniženju cena lekova. - Želim da vam kažem večeras da stvar koju ćemo da radimo u narednom periodu, posle ograničenja marži, zakona o legalizaciji, izvršitelja, svim merama koje smo preduzimali, snižavanju kamatnih