Vučić: Iz SAD stiglo upozorenje za NBS i DinaKard zbog plaćanja na pumpama NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je iz SAD, koje su uvele sankcije NIS-u zbog ruskog udela, stiglo upozorenje Narodnoj banci Srbije i za "dina karticu" (DinaCard) zbog plaćanja na pumpama.

On je ze televiziju Pink najavio, po tom pitanju, razgovore sa SAD, te poručio građanima Srbije da nemaju razloga za brigu i da će tržište biti dobro snabdeveno. Kazao je da država, što se tiče nafte, gasa i svega drugog, radi sve što može i da ljudi ne treba da brinu i o grejanju i da ima dovoljno mazuta i gasa i struje. "Više tu imamo problema sa finansijskim transakcijama i već je stiglo upozorenje iz SAD za NBS i "dina karticu" (...) što se tiče plaćanja na