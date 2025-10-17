Potpukovnik Bogdan Krotevič , bivši načelnik štaba 12. Azovske brigade za specijalne namene, koga je, kako tvrdi, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) na proleće upozorila da je stavljen na spisak za likvidaciju ruske obaveštajne službe FSB, rekao je da veruje da su ruske snage odlučile da napreduju na dva strateška fronta u Donjeckoj oblasti - kod Dobropilja i Limana.

- Sa ogromnim resursima koje Rusi imaju, oni biraju strateške pravce za svoju ofanzivu. A sada, koliko ja vidim, izabrali su dva glavna pravca - Dobropiljski front, i verujem da su odlučili da pokrenu ozbiljnu ofanzivu na Limanskom frontu kako bi opkolili Kostjantinovku, Družkivku, Kramatorsk i Slavjansk - rekao je Krotevič za Ukrajinsku pravdu . Takođe je rekao da su ruske snage već skoro opkolile ova mesta kontrolišući vatrenu moć. „Znamo da je autoput