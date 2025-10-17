Direktorka Pete beogradske gimnazije: Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Danas pre 3 sata  |  Beta
Direktorka Pete beogradske gimnazije: Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović ocenila je danas da zahtevi đaka te škole nisu njihovi, već, kako je navela, „dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom“. „U školi spavaju deca, spavala su i neka lica koji su se izdavali kao da su roditelji.

Mi sad ne znamo da li su roditelji ili neka treća lica, ko sve ulazi u školu, ko sve boravi u školi. Za sada se to ne zna“, kazala je ona za TV Pink. Dodala je da ima odličan odnos sa Ministarstvom prosvete i da je njihov stav da se što pre uvede normalizacija nastave. Đaci Pete beogradske gimnazije od ponedeljka, 13. oktobra blokiraju školu tražeći da Nešović bude smenjena, da Ministarstvo prosvete raspiše konkurs za izbor novog direktora i da na to mesto bude
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dan uživo: Istok ili Zapad, gosti Tomas Kantrimen i Dejan Šoškić

Dan uživo: Istok ili Zapad, gosti Tomas Kantrimen i Dejan Šoškić

N1 Info pre 2 sata
Direktorka Pete beogradske gimnazije: Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Direktorka Pete beogradske gimnazije: Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

NIN pre 3 sata
Direktorka Pete gimnazije:Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Direktorka Pete gimnazije:Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Radio sto plus pre 2 sata
"Dežurstvo solidarnosti i zajedništva" danas u Petoj beogradskoj gimnaziji

"Dežurstvo solidarnosti i zajedništva" danas u Petoj beogradskoj gimnaziji

N1 Info pre 4 sati
Direktorka Pete gimnazije:Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Direktorka Pete gimnazije:Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Beta pre 3 sata
Direktorka Pete gimnazije: Zahtevi đaka dolaze od dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Direktorka Pete gimnazije: Zahtevi đaka dolaze od dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Nedeljnik pre 3 sata
„Dežurstvo solidarnosti i zajedništva“: Četvrti dan blokade Pete beogradske gimnazije

„Dežurstvo solidarnosti i zajedništva“: Četvrti dan blokade Pete beogradske gimnazije

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosveteIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Danas: Produžen rok konkursa za buduće policajce – nema dovoljno prijavljenih

Danas: Produžen rok konkursa za buduće policajce – nema dovoljno prijavljenih

N1 Info pre 4 minuta
Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Radio 021 pre 9 minuta
Orlić na Dan BIA: Srbija se u prethodnih 12 meseci suočila s najkompleksnijim izazovima do sada

Orlić na Dan BIA: Srbija se u prethodnih 12 meseci suočila s najkompleksnijim izazovima do sada

Beta pre 34 minuta
Svečanost povodom Dana BIA, Orlić: Teška vremena zahtevaju najbolje ljude

Svečanost povodom Dana BIA, Orlić: Teška vremena zahtevaju najbolje ljude

RTV pre 29 minuta
Zašto aktivisti u Smederevu žele rukama da uklone prugu u centru grada

Zašto aktivisti u Smederevu žele rukama da uklone prugu u centru grada

BBC News pre 29 minuta