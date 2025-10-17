Direktorka Pete gimnazije:Zahtevi đaka su zahtevi dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom

Beta pre 41 minuta

 Direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović ocenila je danas da zahtevi đaka te škole nisu njihovi, već, kako je navela, "dela roditelja i nastavnika koji se bave politikom".

"U školi spavaju deca, spavala su i neka lica koji su se izdavali kao da su roditelji. Mi sad ne znamo da li su roditelji ili neka treća lica, ko sve ulazi u školu, ko sve boravi u školi. Za sada se to ne zna", kazala je ona za TV Pink.

Dodala je da ima odličan odnos sa Ministarstvom prosvete i da je njihov stav da se što pre uvede normalizacija nastave.

Đaci Pete beogradske gimnazije od ponedeljka, 13. oktobra blokiraju školu tražeći da Nešović bude smenjena, da Ministarstvo prosvete raspiše konkurs za izbor novog direktora i da na to mesto bude izabran neko iz kolektiva škole.

Oni traže i da nastavnici koji su tokom prethodne školske godine tu radili budu vraćeni na posao.

Nedeljnik "Vreme" pisao je ranije da je 19 nastavnika te škole dobilo otkaz pred početak školske godine i da je to povezano sa njihovom podrškom studentskom protestu.

(Beta, 17.10.2025)

