Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji će danas biti oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom koja će postepeno prestati od popodneva i uveče se očekuje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Vojvodine će biti suvo, pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. U Srbiji će duvati slab do umeren severozapadni vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak. Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 12 do 17. U Beogradu će biti oblačno, ujutro je na širem području grada moguća slaba kiša, a od sredine dana postepeno razvedravanje. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 15.