Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 1 sat
Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji će danas biti oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom koja će postepeno prestati od popodneva i uveče se očekuje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Vojvodine će biti suvo, pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. U Srbiji će duvati slab do umeren severozapadni vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak. Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 12 do 17. U Beogradu će biti oblačno, ujutro je na širem području grada moguća slaba kiša, a od sredine dana postepeno razvedravanje. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 15.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Promenljivo vreme uz postepeno razvedravanje i porast temperature

Promenljivo vreme uz postepeno razvedravanje i porast temperature

RTK pre 35 minuta
Oblačno jutro i kiša u većem delu Srbije, popodne razvedravanje

Oblačno jutro i kiša u većem delu Srbije, popodne razvedravanje

Serbian News Media pre 35 minuta
Stiže prava zima Upravo se oglasio RHMZ, vreme donosi promenu već sutra

Stiže prava zima Upravo se oglasio RHMZ, vreme donosi promenu već sutra

Alo pre 16 minuta
Oglasio se RHMZ: Zima nam se danas vraća, a od ovog dana novo otopljenje

Oglasio se RHMZ: Zima nam se danas vraća, a od ovog dana novo otopljenje

Telegraf pre 55 minuta
Oblačno sa slabom kišom, uveče razvedravanje

Oblačno sa slabom kišom, uveče razvedravanje

Glas Zaječara pre 1 sat
Vremenski šok do utorka: Stiže razvedravanje, ali i jutarnji minus!

Vremenski šok do utorka: Stiže razvedravanje, ali i jutarnji minus!

Moj Novi Sad pre 1 sat
Jutro oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Jutro oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Društvo, najnovije vesti »

Gužva ispred Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, za sat vremena se javilo oko 90 dobrovoljnih davaoca krvi

Gužva ispred Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, za sat vremena se javilo oko 90 dobrovoljnih davaoca krvi

N1 Info pre 40 minuta
Naslovne strane za subotu, 18. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za subotu, 18. oktobar 2025. godine

Beta pre 1 minut
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 6 minuta
Tetošenje

Tetošenje

Peščanik pre 45 minuta
Crveni krst Srbije nizom aktivnosti obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima

Crveni krst Srbije nizom aktivnosti obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima

RTV pre 30 minuta