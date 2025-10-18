Čubrilo najavljuje osetno zahlađenje Kraj oktobra donosi kišu i vetar u ovim delovima moguć sneg!

Čubrilo najavljuje osetno zahlađenje Kraj oktobra donosi kišu i vetar u ovim delovima moguć sneg!

Prema najnovijoj objavi meteorologa amatera Marka Čubrila, pred nama je period nestabilnog vremena, sa kratkotrajnim otopljenjem, ali i novim zahlađenjem koje će krajem oktobra doneti osetno niže temperature i moguće snežne padavine na planinama.

Posle relativno hladnog vikenda, ponedeljak će doneti vedro i hladno jutro sa uslovima za slab, prizemni mraz u većini mesta. Tokom dana očekuje se sunčano i nešto toplije vreme, uz maksimalne temperature između 12 i 17 stepeni Celzijusa. Od utorka sledi promena sinoptičke situacije – nad Atlantikom će ojačati cikloni koji će ka našim predelima doneti topliji i vlažniji vazduh sa jugozapada. Takvo strujanje doneće relativno toplo, ali i nestabilno vreme. U
