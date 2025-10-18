Kiša do kraja dana očekuje ove delove Srbije: Evo da li će padati i u Beogradu

Širom Srbije do kraja dana očekuje se oblačno, tmurno i suvo, uz razvedravanje tokom večeri i noći, prvo u Vojvodini.

Na jugu jugoistoku Srbije do kraja dana i tokom večeri povremeno će padati slaba kiša. Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 11 do 16 stepeni, u Beogradu je 15 stepeni. Sjenica meri 8, Zlatibor 6 stepeni, a Kopaonik 3°C. U Beogradu do kraja dana tmurno, ali se ne očekuju padavine. U nedelju jutro vedro, u Vojvodini uz slab mraz. Tokom dana sunčano, ali hladno za ovo doba godine, dok će na ujutro na jugu padati slaba kiša, ali će i jutro biti znatno toplije u