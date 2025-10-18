Kiša do kraja dana očekuje ove delove Srbije: Evo da li će padati i u Beogradu

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs
Kiša do kraja dana očekuje ove delove Srbije: Evo da li će padati i u Beogradu

Širom Srbije do kraja dana očekuje se oblačno, tmurno i suvo, uz razvedravanje tokom večeri i noći, prvo u Vojvodini.

Na jugu jugoistoku Srbije do kraja dana i tokom večeri povremeno će padati slaba kiša. Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 11 do 16 stepeni, u Beogradu je 15 stepeni. Sjenica meri 8, Zlatibor 6 stepeni, a Kopaonik 3°C. U Beogradu do kraja dana tmurno, ali se ne očekuju padavine. U nedelju jutro vedro, u Vojvodini uz slab mraz. Tokom dana sunčano, ali hladno za ovo doba godine, dok će na ujutro na jugu padati slaba kiša, ali će i jutro biti znatno toplije u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Nema govora o miholjskom letu": Čubrilo najavio zahlađenje, pomenuo i sneg u nižim predelima

"Nema govora o miholjskom letu": Čubrilo najavio zahlađenje, pomenuo i sneg u nižim predelima

Mondo pre 3 minuta
"Najhladnija zima u poslednjih 20 godina" Meteorolog upozorava: Ovo nije miholjsko leto, temperatura ide na +25 a onda...

"Najhladnija zima u poslednjih 20 godina" Meteorolog upozorava: Ovo nije miholjsko leto, temperatura ide na +25 a onda...

Alo pre 3 sata
Početak nedelje donosi slab mraz i blagi rast temperature

Početak nedelje donosi slab mraz i blagi rast temperature

Serbian News Media pre 5 sati
Hladni front donosi kišu i sneg u ove delove Srbije To je to - Miholjsko leto je otkazano, a od ovog datuma ćemo imati pravu…

Hladni front donosi kišu i sneg u ove delove Srbije To je to - Miholjsko leto je otkazano, a od ovog datuma ćemo imati pravu zimu

Alo pre 4 sati
Nova tura snega: Ovo će biti najhladnija zima u poslednjih 20 godina, evo kada će se zabeleti

Nova tura snega: Ovo će biti najhladnija zima u poslednjih 20 godina, evo kada će se zabeleti

Pravda pre 6 sati
Sutra ujutru vedro i hladno, ponegde sa mrazom

Sutra ujutru vedro i hladno, ponegde sa mrazom

Novi magazin pre 7 sati
U nedelju ujutro hladno, tokom dana do 13 stepeni

U nedelju ujutro hladno, tokom dana do 13 stepeni

Radio 021 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SjenicaVojvodinaZlatiborKopaonikVremenska prognozasrbijavremekisabeogradweather

Društvo, najnovije vesti »

Okupljeni dali Vučićeviću rok da uputi izvinjenje zbog izjave "šatro žrtve"

Okupljeni dali Vučićeviću rok da uputi izvinjenje zbog izjave "šatro žrtve"

N1 Info pre 28 minuta
Milorad Popović: Kada sami sebe delimo, gubimo ono za šta su nas ubijali

Milorad Popović: Kada sami sebe delimo, gubimo ono za šta su nas ubijali

ROMinfomedia pre 18 minuta
BLOG UŽIVO: Ispred TV Informera protest „Vidimo se ponovo, Dragane“, ispred Narodnog pozorišta protest „Nula za kulturu“…

BLOG UŽIVO: Ispred TV Informera protest „Vidimo se ponovo, Dragane“, ispred Narodnog pozorišta protest „Nula za kulturu“

Nova pre 33 minuta
Dijana Hrka: Zamolila sam policajce da popričam sa Vučićevićem, jer je rekao „šatro žrtve“

Dijana Hrka: Zamolila sam policajce da popričam sa Vučićevićem, jer je rekao „šatro žrtve“

Nova pre 28 minuta
Okupljeni dali Vučićeviću rok da uputi izvinjenje zbog izjave „šatro žrtve“

Okupljeni dali Vučićeviću rok da uputi izvinjenje zbog izjave „šatro žrtve“

Nova pre 14 minuta