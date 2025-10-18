"Nema govora o miholjskom letu": Čubrilo najavio zahlađenje, pomenuo i sneg u nižim predelima

Mondo pre 4 sati  |  Marina Letić
"Nema govora o miholjskom letu": Čubrilo najavio zahlađenje, pomenuo i sneg u nižim predelima

Još sutra će biti relativno hladno, zatim toplije ali nestabilno, naveo je Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za oktobar.

Najtopliće će biti u petak, dok je za sledeći vikend izvesno spuštanje hladnog fronta i zahlađenje. Novo pogoršanje vremena moguće je oko 28. oktobra. "Danas će se slab ciklon udaljavati dalje na istok tako da će nad nama doći do postepenog razvedravanja. Samo još pre podne ponege na jugoistoku regiona može biti slabe kiše. Dnevni maksimum od 10 do 18 stepeni. U nedelju će se preko nas po istočnoj periferiji anticikona koji jača ka nama spuštati nova količina
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 19. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 19. oktobar 2025.

Užice oglasna tabla pre 42 minuta
Vreme sutra: Pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni

Vreme sutra: Pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni

Vesti online pre 1 sat
Ovi dani doneće narednih dana Srbiji mraz, a onda sledi temperaturni šok: Evo kada nas očekuje i do 25 stepeni

Ovi dani doneće narednih dana Srbiji mraz, a onda sledi temperaturni šok: Evo kada nas očekuje i do 25 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Čubrilo najavljuje osetno zahlađenje Kraj oktobra donosi kišu i vetar u ovim delovima moguć sneg!

Čubrilo najavljuje osetno zahlađenje Kraj oktobra donosi kišu i vetar u ovim delovima moguć sneg!

Dnevnik pre 3 sata
Vremenska prognoza 19. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 19. oktobar 2025.

RTS pre 4 sati
Ovi delovi Srbije večeras pod kišom! Oblačno, tmurno i hladno – u ponedeljak nas čeka ledeni šok!

Ovi delovi Srbije večeras pod kišom! Oblačno, tmurno i hladno – u ponedeljak nas čeka ledeni šok!

Alo pre 4 sati
Kiša do kraja dana očekuje ove delove Srbije: Evo da li će padati i u Beogradu

Kiša do kraja dana očekuje ove delove Srbije: Evo da li će padati i u Beogradu

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

VJT: Jedan od osumnjičenih priznao ubistvo u Hercegovačkoj ulici, drugi se branio ćutanjem

VJT: Jedan od osumnjičenih priznao ubistvo u Hercegovačkoj ulici, drugi se branio ćutanjem

Danas pre 1 sat
"Gde da nađem ljude koji bi mi došli na: Svadbu?" Objava budućeg mladoženje iz Srbije izazvala šok, ali i sažaljenje i svi se…

"Gde da nađem ljude koji bi mi došli na: Svadbu?" Objava budućeg mladoženje iz Srbije izazvala šok, ali i sažaljenje i svi se nude da mu pomognu: "Sramota me je"

Blic pre 2 sata
Udar na Narodno pozorište je udar na kulturu celog naroda

Udar na Narodno pozorište je udar na kulturu celog naroda

Danas pre 1 sat
Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Danas pre 3 sata
Gradska uprava Kragujevac: Nismo izdali dozvolu za postavljanje luna parka

Gradska uprava Kragujevac: Nismo izdali dozvolu za postavljanje luna parka

Blic pre 2 sata