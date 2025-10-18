"Nema govora o miholjskom letu": Čubrilo najavio zahlađenje, pomenuo i sneg u nižim predelima

Još sutra će biti relativno hladno, zatim toplije ali nestabilno, naveo je Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za oktobar.

Najtopliće će biti u petak, dok je za sledeći vikend izvesno spuštanje hladnog fronta i zahlađenje. Novo pogoršanje vremena moguće je oko 28. oktobra. "Danas će se slab ciklon udaljavati dalje na istok tako da će nad nama doći do postepenog razvedravanja. Samo još pre podne ponege na jugoistoku regiona može biti slabe kiše. Dnevni maksimum od 10 do 18 stepeni. U nedelju će se preko nas po istočnoj periferiji anticikona koji jača ka nama spuštati nova količina