KFOR: Jedinica BKS greškom skrenula sa puta, poštovan dogovor o nedolasku na Sever bez odobrenja

Međunarodne mirovne snage na Kosovu (KFOR) su večeras saopštile da su pripadnici Bezbednosne snage Kosova (BSK) greškom skrenule sa puta i ušle u Severnu Mirovicu.

KBS“Svesni smo izjava Kosovske policije i BSK-a da je jedinica BSK-a greškom na nekoliko minuta skrenula sa svoje trase i odmah se vratila na prvobitnu rutu, na jugu Kosova“, naveo je KFOR u izjavi za medije. Ta misija je pozdravila kontinuirano poštovanje dugotrajnog dogovora da se BSK ne raspoređuje na Sever Kosova bez prethodne najave i odobrenja komandanta KFOR-a. Dodali su da je tačka dogovora o poštovanju sporazuma „ponovljena u današnjem razgovoru komandanta