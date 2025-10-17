"Spremni smo da odgovorimo": Kfor: Potvrđujemo izjave tzv. Kbs da su greškom skrenuli

Pripadnici jedinice tzv. KBS greškom su skrenule sa svog kursa na nekoliko minuta i brzo se vratila na svoj prvobitni plan kretanja, odnosno na jug AP Kosova i Metohije, rekli su iz misije Kfora za Tanjug, a povodom upada pripadnika tzv. KBS u severni deo Kosovske Mitrovice, gde, kao i na ceo sever KiM, prema sporazumu iz 2013. godine, ne mogu da dolaze bez odobrenja komandanta KFOR-a.

"U vezi sa vašim pitanjem, potvrđujemo izjave Kosovske policije i tzv. KBS da je dotična jedinica tzv. KBS greškom skrenula sa svog kursa na nekoliko minuta i brzo se vratila na svoj prvobitni plan kretanja, na jugu Kosova", navodi se u odgovoru Kfora. Takođe, naveli su da je tačka ugovora o neraspoređivanju tzv. KBS ponovljena u telefonskom razgovoru između komandanta Kfora i komandanta tzv. KBS-a, gde je komandant tzv. KBS-a ponovio da je jedinica tzv. KBS-a