Vučić: Priključivanje Kosova regionalnom vojnom savezu dodatno podiže tenzije

Beta pre 1 sat

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u razgovoru sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom da priključivanje Kosova regionalnom vojnom savezu "dodatno podiže tenzije" i "ugrožava bezbednost srpskog naroda". 

Vučić je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram naveo da je uveren da je u interesu svih strana da se izbegnu potezi koji bi vodili daljoj eskalaciji.

Napisao je da je u razgovoru sa Sorensenom istakao da je neophodno da se bez odlaganja preduzmu konkretni koraci ka formiranju Zajednice srpskih opština.

Vučić je dodao da je sastanku sa Sorensenom izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih mera.

(Beta, 25.02.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoEUPredsednik SrbijePriština

