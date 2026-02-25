Poseta bez detalja, dijalog na čekanju: Šta stoji iza Sorensenove diplomatske ture Beograd–Priština?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Branislava Gigović
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen boravio je pre dva dana u Prištini, a potom se sastao i sa zvaničnicima u Beogradu.

Tema razgovora, međutim, ostala je nejasna, jer ni pre ni posle poseta nije saopšteno o čemu su strane konkretno razgovarale. Postavlja se pitanje da li je reč o pripremi za novi susret na visokom nivou između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija – prvi otkako je Kaja Kalas preuzela kormilo evropske diplomatije – ili je poseta imala za cilj smirivanje tenzija pred najavljeni početak primene Zakona o strancima 15. marta, kojem se Beograd protivi.
Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoEvropska UnijaKosovo i MetohijaAljbin KurtiPriština

