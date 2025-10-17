Ministar finansija: Delegacije MMF-a sledeće nedelje u Beogradu, razgovori o budžetu Srbije

Ministar finansija Siniša Mali je kazao danas da će sledeće nedelje, u Beograd doći predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i da će se s njima razgovarati o budžetu Srbije za 2026, saopštio je njegov kabinet.

Mali, koji u Vašingtonu učestvuje na godišnjem zasedanju MMF i Grupacije Svetske Banke, kazao je da je to redovna poseta MMF Srbiji, piše u saopštenju. „Razgovaraćemo o budžetu za 2026. Jasno sam rekao, nama je deficit tri odsto, koji nam omogućava da dalje smanjujemo udeo javnog duga u bruto društvenom proizvodu držaćemo se toga i tu greške nema“, kazao je on. Takođe, kako je naveo, „gledaćemo da kroz dodatne investicije podižemo plate i penzije, a samim tim i