Uhapšen mladić (21) osumnjičen za teško ubistvo u Beogradu na vodi: Kod žrtve nađena lažna dokumenta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo koje se dogodilo kasno sinoć u Beogradu i uhapsili Đ.

Z. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet utvrđuje. Kod ubijenog su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana. Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana. Policijski službenici su u službene