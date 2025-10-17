Odbojkaši Novog Pazara gostuju Partizanu iz Bača u drugom kolu Prve lige Srbije

IndeksOnline pre 1 sat
Odbojkaši Novog Pazara gostuju Partizanu iz Bača u drugom kolu Prve lige Srbije.

Meč će se odigrati u Sportskoj hali Bač u subotu od 19 časova. Obe ekipe su trijumfovale u prvom kolu prvenstva. Novi Pazar je na domaćem terenu savladao Kosovsku Mitrovicu sa 3:1 u setovima, dok je Partizan iz Bača u Novom Sadu ubedljivo pobedio domaćina rezultatom 3:0. Novajlija u Prvoj ligi, ekipa iz Bača, pojačala je svoje redove uoči početka sezone, dovodeći nekoliko novih igrača, među kojima se izdvaja dugogodišnji prvotimac subotičkog Spartaka Nemanja
Sandžak haber pre 7 minuta
