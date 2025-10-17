Otkrivamo ko je vlasnik vozila zapaljenog na Karaburmi: Od ranije je na radaru policije, evo šta su snimile kamere

Kurir pre 5 minuta
Otkrivamo ko je vlasnik vozila zapaljenog na Karaburmi: Od ranije je na radaru policije, evo šta su snimile kamere

Kako saznajemo, vlasnik vozila je dvadesetosmogodišnji muškarac koji ima dosije, i već je bio na radaru policije zbog sitnih krivičnih dela.

Kamere su snimile dva muškarca kako stavljaju nepoznati predmet ispod auta pre nego što je vozilo buknulo. Automobil je gotovo u potpunosti izgoreo, a brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je dalje širenje požara. O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a tokom istrage policija će obaviti razgovor sa vlasnikom vozila.
Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Blic pre 25 minuta
Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Blic pre 25 minuta
Eksplodirao automobil na paliluli: Bačena bomba na vozilo, kamere sve snimile! Vatra ga celog progutala

Eksplodirao automobil na paliluli: Bačena bomba na vozilo, kamere sve snimile! Vatra ga celog progutala

Kurir pre 25 minuta
Još jedna eksplozija u Beogradu Na Paliluli bačena paklena naprava

Još jedna eksplozija u Beogradu Na Paliluli bačena paklena naprava

Alo pre 5 minuta
Eksplodirao automobil u Beogradu: Vatra ga celog progutala, kamere sve snimile

Eksplodirao automobil u Beogradu: Vatra ga celog progutala, kamere sve snimile

B92 pre 35 minuta
Saznajemo Eksplodirao automobil u Beogradu: Vatra ga celog progutala, kamere sve snimile

Saznajemo Eksplodirao automobil u Beogradu: Vatra ga celog progutala, kamere sve snimile

Telegraf pre 35 minuta
Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Blic pre 25 minuta
Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Eksplodirao automobil u Beogradu: U gluvo doba bačena eksplozivna naprava, kamere sve snimile

Blic pre 25 minuta
Eksplodirao automobil na paliluli: Bačena bomba na vozilo, kamere sve snimile! Vatra ga celog progutala

Eksplodirao automobil na paliluli: Bačena bomba na vozilo, kamere sve snimile! Vatra ga celog progutala

Kurir pre 25 minuta
